Dit moet je zeker controleren op je belastingaangifte, want anders betaal je te veel of riskeer je achteraf boete

Zelfs al ontving je een ‘Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte’ (VVA) of staan er in je digitale aangifte op Tax-on-web al heel wat rubrieken ingevuld, dan nog blijft het nodig om alles grondig te checken op onvolledigheden of onjuistheden. Want anders riskeer je achteraf een boete te krijgen of te moeten vaststellen dat je eigenlijk te veel belastingen hebt betaald. Snor dus alvast een aantal documenten op.