154 jaar oud (in hondenjaren): Pebbles is de oudste hond ter wereld

Met haar 22 jaar en 59 dagen is de Amerikaanse Fox Terrier, genaamd Pebbles, de nieuwe oudste levende hond ter wereld. Omgerekend naar hondenjaren is Pebbles ondertussen 154 jaar oud.

De Fox Terrier neemt het record over van de Chihuahua TobyKeith. Die kreeg de titel op 16 maart 2022 en was toen 21 jaar en 66 dagen oud. Toen het baasje van Pebbles dat nieuws zag, nam ze contact op met Guinness World Records om te melden dat haar hond toch nog wat ouder was. Daarmee stootte Pebbles de Chihuahua van de troon.

De Fox Terrier van 1,8 kilogram woont in South Carolina en is volgens haar baasjes in goede gezondheid.

Met haar 22 jaar en 59 dagen is Pebbles trouwens nog niet de oudste hond ooit. De Australische veedrijvershond Bluey spant nog steeds de kroon met 29 jaar. Maar dat record dateert wel al van 1939.

(sgg)