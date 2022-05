Nieuw ‘turboverkeersplein’ op R4 is af: zo werkt het

Belangrijk moment in Oostakker: dinsdag zijn alle rijstroken vrijgegeven op het nieuwe kruispunt van de R4 bij Euro-Silo. Daarmee is het nieuwe ‘turboverkeersplein’ nu in volle werking.

De metamorfose van het ‘kruispunt Euro-Silo’ is bijna afgerond. Voor de grote silo’s van het graanbedrijf lag jarenlang een druk kruispunt met verkeerslichten. Nu is dat een ‘turboverkeersplein’.

Dat is soort enorme rotonde waarbij voertuigen al vooraf moeten kiezen waarheen ze willen. Maar omdat je er geen rondjes op kan rijden, wordt niet gesproken van een rotonde maar van een ‘verkeersplein’.

‘Turbo’ verwijst naar de capaciteit: het nieuwe knooppunt kan in theorie tot 6.200 voertuigen per uur slikken. Dat is meer dan één voertuig per seconde. Dat is dan ook nodig: bij metingen in 2012 werd op de drukste momenten al meer dan één voertuig per seconde geteld. Het knooppunt bij Euro-Silo is een kritiek punt voor de mobiliteit rond Gent en de havenbedrijven.

Bij de graansilo’s van Euro-Silo ligt nu een enorm ‘turboverkeersplein’ in plaats van een kruispunt. — © fvv

Naast het knooppunt zijn geluidsschermen geplaatst. — © fvv

Na anderhalf jaar werk is het knooppunt zo goed als afgewerkt. Dinsdag werden de laatste nieuwe rijstroken geopend voor verkeer.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kwam een feestelijk lintje knippen, samen met partijgenoot en burgemeester Mathias De Clercq en schepen van Mobiliteit, Filip Watteeuw (Groen).

Er volgen nog kleine werken zoals de plaatsing van de geluidsschermen, maar verkeershinder zou dat niet meer mogen geven.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kwam dinsdag een lintje knippen om de rotonde officieel te openen. — © fvv

De ‘turborotonde’ kan meer dan 6.000 auto’s per uur slikken. — © fvv

Na de grote werf aan Euro-Silo staat nog een hele reeks andere kruispunten van de R4 op de planning, zowel aan de kant van Gent als de kant van Evergem. De ambitie is om de kruispunten één voor één zo goed als weg te werken, wat vlotter doorstroomt en veiliger is, ook voor fietsers.