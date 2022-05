Piloot van ITA Airways ontslagen nadat hij in slaap zou zijn gevallen tijdens vlucht

De boordcommandant van een langeafstandsvlucht van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways tussen New York en Rome is door zijn werkgever ontslagen omdat hij boven Frankrijk in slaap zou zijn gevallen en hierdoor onbereikbaar was. De feiten zouden dateren van 1 mei van dit jaar.

De luchtvaartmaatschappij, de opvolger van Alitalia, bevestigt dinsdag dat de piloot, die het incident ontkent, werd ontslagen maar benadrukt dat de passagiers op geen enkel moment gevaar liepen.

De luchtvaartcontrole in Marseille kon de Airbus A330 niet bereiken aan het begin van de ochtend. Dat kan in het ergste geval voorkomen wanneer een vliegtuig in handen is gevallen van terroristen. Volgens de krant La Repubblica werden dan ook twee jachtvliegtuigen ingezet om poolshoogte te nemen. Na enkele minuten hebben de piloten die zich in het toestel bevonden zich toch bij de autoriteiten gemeld en kon de reis naar Rome zonder verdere hindernissen worden verdergezet.

De boordcommandant verklaarde dat de radioverbinding was verbroken door een technisch probleem, maar volgens ITA is daar na grondig onderzoek van het toestel niets van gebleken.

Piloten mogen een pauze nemen tijdens langeafstandsvluchten, op voorwaarde dan een andere piloot wakker en bereikbaar is op dat moment.

De luchtvaartmaatschappij heeft de piloot ontslagen omwille van zijn gedrag aan boord en omdat volgens hen de vertrouwensrelatie met de man onherroepelijk geschonden is. Er werd geen disciplinaire maatregel opgestart ten aanzien van de tweede piloot, die zijn rustpauze had genomen en aangekondigd volgens de geldende procedures.