Politie op zoek naar vermiste juriste Leen Lippevelde (37), familie staat voor raadsel

Leen Lippevelde werd het laatst gezien met haar zwarte Opel Meriva net over de Belgisch-Franse grens — © IF

De politie is op zoek naar Leen Lippevelde uit Brugge. De 37-jarige vrouw verdween afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens de laatste informatie stak de vrouw die nacht de grens over naar Frankrijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Familie en vrienden vragen op sociale media om uit te kijken naar Leen Lippevelde. En ook in gerechtelijke middens – Leen is juriste van beroep – wordt de verdwijning druk gedeeld. De 37-jarige vrouw uit Brugge verdween in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens het opsporingsbericht van de federale politie werd Leen voor het laatst gezien toen ze met haar zwarte Opel Meriva aan het rijden was op de A26 nabij Reims gelegen in het noordoosten van Frankrijk. In België werd ze eerder nog opgemerkt door een camera die wordt gebruikt voor trajectcontroles. “Die nacht gebruikte ze om 2.30 uur voor het laatst haar bankkaart om tol te betalen”, vertelt haar echtgenoot Sander Vrombaut.

Paardenboerderij

Volgens hem gaat het wel degelijk om een onrustwekkende verdwijning: “Haar gsm staat uit en ze liet sindsdien niets meer van zich horen. De laatste tijd lag ze wat in de knoop met zichzelf en we vermoeden dat ze naar een paardenboerderij in Frankrijk is getrokken. Dat is een van haar favoriete plekjes waar ze graag vertoeft. Ze is gek op paarden, het is haar hobby.” De uitbaatster van een Franse paardenboerderij waar Leen vaak naartoe trekt, deelde het opsporingsbericht ook al op haar sociale media in de hoop snel een spoor van haar te vinden. De familie van Leen is alvast naar Frankrijk gereisd om haar te zoeken.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt. “Er werd inderdaad aangifte gedaan van een verdwijning”, zegt woordvoerster Patty T’Jonck. “Wij zetten momenteel alle mogelijke middelen in om de vermiste persoon zo snel als mogelijk terug te vinden.” De familie van Leen deed dinsdag ook officieel aangifte van haar verdwijning bij de Franse politie.

Leen Lippevelde staat binnen de Schengenzone geseind. Ze is 1 meter 75 groot en is atletisch gebouwd. Ze heeft kort blond haar en ze bruine ogen. Ze heeft oorpiercings en draagt soms ook een bril. Mogelijk draagt ze een groene halflange sportieve jas. Wie meer informatie heeft over haar verdwijning, mag bellen naar 0800-30.300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu Getuigenissen vanuit het buitenland kunnen terecht op het volgende nummer: 0032-25.54.44.88.

De politie vraagt via het opsporingsbericht ook aan Leen om contact op te nemen met haar familie.