Dood vlak voor huwelijk: verloofde van overleden ex-piloot langer in cel, advocaat gaat in beroep

De raadkamer bevestigde dinsdag de aanhouding van de 44-jarige M.S. uit Lummen. De vrouw verblijft sinds 20 mei in de cel op verdenking van moord op haar verloofde Robby Claes (45). Haar advocaat gaat in beroep tegen deze beslissing.

Omdat de advocaat in beroep gaat wordt de zaak binnen twee weken opnieuw behandeld. Dit keer voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen. Meester Lynn Clerinx hoopt dat het onderzoek tegen dan bepaalde elementen kan ophelderen. “We zijn ontgoocheld omdat we anderhalf uur gepleit hebben en onze argumenten verduidelijkten”, vertelt de advocaat. “We hopen dat er bij de behandeling voor de KI meer onderzoeksresultaten bekend zijn”, aldus Clerinx.

De 45-jarige Robby Claes werd donderdagochtend 19 mei in zijn huis in Lummen gevonden. De man was al overleden bij aankomst van de hulpdiensten. Omdat hij vermoedelijk om verstikking om het leven kwam en de omstandigheden niet meteen duidelijk waren werd het draaiboek van ongewone sterfgevallen opgestart. Dat bracht meerdere verdachte elementen naar voren en leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de 44-jarige verloofde M.S. Zij werd een dag na de feiten voorgeleid bij de onderzoeksrechter en naar de gevangenis overgebracht.

Het dossier zou meerdere elementen bevatten die kunnen wijzen op kwaad opzet, maar ook met een wanhoopsdaad zou rekening gehouden worden. Volgens de advocaat van M.S., die als tandarts in ons land aan de slag was, heeft haar cliënt niets met de dood van de ex-piloot van Qatar Airways te maken. ppn