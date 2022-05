Meldingen over storingen bij elektronisch betalen

Momenteel is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is, maar betalen met Bancontact lijkt dinsdagnamiddag op veel plaatsen niet mogelijk. Op de website ‘allestoringen.be’ is duidelijk dat het aantal meldingen over Bancontact plots enorm is toegenomen.

De woordvoerder van Bancontact liet ondertussen weten dat de problemen niet bij hen liggen.

We namen ook al contact op met Worldline, die instaan voor het elektronisch betaalverkeer, maar daar kwam voorlopig nog geen bevestiging van de panne.

