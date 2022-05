Brian Priske is alweer van straat: Deense coach trekt naar Sparta Praag

Als ex-speler van Club Brugge en Genk belandde Priske vorige zomer opnieuw in België. In zijn thuisland had hij als coach hoge ogen gegooid met Midtjylland en Paul Gheysens zag in hem de ideale man om Antwerp naar de titel te stuwen. Dat draaide echter anders uit: Antwerp eindigde uiteindelijk als vierde en het spel was vaak ondermaats. Het dieptepunt was de clash met voorzitter Gheysens tijdens de rust van de Antwerpse derby tegen Beerschot.

Nog voor het seizoen ten einde was, was duidelijk dat Priske plaats zou moeten ruimen voor Mark van Bommel. Lang zat hij de Deen dus niet zonder werk. Bij Sparta Praag zal hij moeten strijden om de titel en Europees een mooi parcours neerzetten.

“Als coach is Brian erop gericht om te winnen, spelers te ontwikkelen en kansen te geven aan jong talent. Dit zijn dezelfde doelen die we hebben in Sparta. We geloven dat hij in Sparta zal voortbouwen op die pijlers”, zegt Sparta-sportdirecteur Tomáš Rosický.