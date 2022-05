Na twaalf jaar broeden eindelijk kuikentjes voor koppel zwanen: “We hadden de hoop al lang opgegeven”

Aan de vijver van het kasteel Wissekerke in Bazel zijn tien jonge knobbelzwaantjes geboren. En dat is erg heuglijk nieuws, want het koppel zwanen zwemt er al twaalf jaar rond, maar kon nog geen nest uitbroeden, omdat de eieren altijd verdwenen door toedoen van mensen of andere dieren. “We hadden de hoop eigenlijk al opgegeven”, zegt Kenny, die mee het kasteel onderhoudt.

Onder het bewind van ereburgemeester Antoine Denert werden er een dikke twaalf jaar geleden twee koppels knobbelzwanen uitgezet in de vijver rond kasteel Wissekerke. Een van de koppels kwam al snel te overlijden. Maar de resterende zwanen bleven trouw aan de vijver en maakten elk jaar een nest. Er werd wel gebroed, maar nooit met succes. De eieren werden zelfs onderzocht en men dacht dat de mannelijke zwaan onvruchtbaar was. “We hadden de hoop dus al lang opgegeven”, vertellen de broers Dave en Kenny Geukens die het kasteel onderhouden.

LEES OOK. Na jaren van eierdiefstallen kunnen zwanen eindelijk rustig broeden, maar nu is er weer slecht nieuws

Kenny werkt al sinds 1991 in het kasteel en heeft er sindsdien nog nooit een zwanenkuiken gezien. Eieren wel, maar die verdwenen altijd nog voor ze de broedtijd van dertig dagen hadden doorlopen. “We weten nog steeds niet of ze door roofdieren zoals marters werden geroofd of dat er een menselijke hand tussenkwam”, zegt Kenny. “Er is blijkbaar een zwarte markt voor die eieren. Om dieven af te schrikken hebben we twee jaar geleden zelfs grote hekken rond het nest gezet, in combinatie met camerabewaking. We dachten: als het nu niet lukt, dan lukt het nooit. Er kwam ook dat jaar geen kuiken piepen, dus hebben we de hoop eigenlijk al opgegeven.”

Kersvers gezinnetje

Maar het doorzettingsvermogen van de natuur blijkt toch sterker dan de aanhoudende tegenslagen. Want ook dit jaar werden er eieren gelegd op hetzelfde nest als andere jaren. Acht in totaal, waarvan er nu zes zijn uitgekomen. “Vorige week zagen we plots beweging op het nest. De eerste kuikens kwamen piepen en de ouders hebben ze met succes door de eerste levensdagen geloodst”, zegt Kenny. “Er liggen nu nog twee eieren op het nest die genegeerd worden door de ouders en die zullen het wellicht niet halen. De rest van het kersverse gezinnetje dobbert nu vrolijk rond op de hele kasteelvijver. Ze kunnen zichzelf dus perfect beschermen, waardoor wij niets meer kunnen doen. De burgemeester wou misschien nog camerabewaking organiseren rond het nest, maar dat achten we niet nodig”, zeggen de trotse conservatoren van het kasteel.

(Lees verder onder de foto)

Twee jaar geleden liet Dave al grote hekken plaatsen aan de vijver om de zwaneneieren te beschermen. — © archief dvk

Voor de mensen die de dieren willen aanschouwen is voorzichtigheid geboden. Zwanen kunnen erg territoriaal uit de hoek komen wanneer ze kuikens hebben. Ook uit respect voor de dieren zelf is het aangewezen om ze met rust te laten.