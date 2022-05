Kianga de tweekoppige schildpad is tien jaar oud: “Maar tot twee keer toe hing haar leven aan een zijden draadje”

Sinds haar geboorte is de tweekoppige schildpad Kianga nooit uit de belangstelling geweest. Ze is ‘eredier’ van de gemeente Wielsbeke, kreeg ministeriële aandacht en er werd al geld voor geboden. Maar bovenal wordt ze gekoesterd door baasje Rony Ryckoort die steeds in de buurt blijft. “Ik ben een dierenvriend, geen commerçant.”

“Wat het meest bijzondere is dat ik met Kianga nog zou willen meemaken? Dat ze een ei legt!” Rony Ryckoort hoeft niet lang na te denken. Geen BV op bezoek of een rol in een langspeelfilm, maar een simpel ei. “Dat zou bewijzen dat Kianga, los van het feit dat ze twee koppen heeft, verder een normale schildpad is die nog jaren kan leven. Ze is een sporenschildpad en die kunnen makkelijk 150 tot 200 jaar oud worden.”

Verpletterd

Haar tiende verjaardag is met wat geluk dus pas het begin van een lang leven. Toch maakte het diertje al een en ander mee. “Met haar twee koppen beschikt ze duidelijk ook over twee beschermengels”, zegt Ryckoort. “Ooit werd ze bijna verpletterd door haar eigen vader en haar spijsverteringsstelsel raakte al eens verstopt waarna ze drie weken in de faculteit diergeneeskunde in Merelbeke verbleef. Daar konden ze haar redden, met dank aan professor Tom Hellebuyck.” (Lees verder onder de foto)

Behalve twee koppen blijkt uit scans dat Kianga verder niets dubbel heeft. — © Frank Meurisse

Hij was het ook die Kianga al van in het begin opvolgt. Het vergde immers de nodige tijd om uit te wijzen wat de anatomie van Kianga nu eigenlijk is. Pas in 2017 kon een eerste scan uitwijzen dat behalve de twee koppen het dier eigenlijk voor de rest niets in tweevoud heeft dat een gewone schildpad ook niet dubbel heeft. In 2019 werd duidelijk dat Kianga een vrouwtje is. “Gelukkig, want anders had ik de naam moeten veranderen. Kianga is een Afrikaanse meisjesnaam die zonneschijn betekent.” En van zon en warmte houdt Kianga, net als haar Afrikaanse soortgenoten.

Vloerverwarming

Die warmte vindt het dier in een speciaal voor haar gebouwde veranda, compleet met vloerverwarming om haar in de watten te leggen. Maar ook met de nodige beveiliging. “De ruimte is goed beveiligd”, waarschuwt haar baasje. “Onder meer met camerabewaking. Het dier is wellicht enig in de wereld en je weet nooit wie erop uit is. Er werd al geld voor geboden, maar daar ga ik niet op in. Ik ben een dierenvriend, geen commerçant!”

Kianga groeide in Wielsbeke en omstreken intussen uit tot een vedette. “Ik trok er al mee naar scholen, ze werd uitgeroepen tot eredier van Wielsbeke en prijkt in het gulden boek van de gemeente naast onder meer Tessa Wullaert. Kianga kreeg missen, ministers en tv-ploegen op bezoek en heeft een eigen Facebookpagina met 4.250 volgers. Dat levert haar internationale aandacht op. Weet je wat mooi zou zijn? Dat Kianga met haar bekendheid op de een of andere manier geld zou kunnen inzamelen voor een goed doel. Dan zou ze wel geld mogen opbrengen”, besluit Ryckoort.