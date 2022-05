Negenjarige Amerikaanse overleeft zeldzame poema-aanval

Een Amerikaans meisje van negen jaar dat aan het kamperen was in de staat Washington, in het noordwesten van de Verenigde Staten, heeft een aanval van een poema overleefd. Dat meldt haar oom online, nadat hij een crowdfundingoproep deed ten voordele van het kind. Poema’s vallen slechts zeer zelden mensen aan.

“De aanval gebeurde zaterdagvoormiddag, terwijl Lily met haar familie aan het kamperen was”, zo laat haar oom Alex Mantsevich weten op crowdfundingpagina GoFundMe. “Ze werd met meerdere blessures over het hele lichaam en gezicht met een helikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Ze onderging meerdere operaties en is maandag ontwaakt uit haar coma, ‘zich goed bewust van wat er met haar is gebeurd’.”

De oproep van haar oom om financiële hulp zodat de familie de ziekenhuiskosten kan betalen, is vergezeld van enkele foto’s van het meisje in haar ziekenhuisbed. Haar gezicht lijkt voor grote krabwonden te staan.

Sinds 1924 werden slechts 20 mensen in de staat Washington slachtoffer van een aanval door een poema. Twee stierven aan hun verwondingen, zo laat het agentschap dat instaat voor natuurbehoud in de staat Washington weten. Eén van de woordvoerders liet weten dat een onderzoek wordt gevoerd naar de omstandigheden en dat het lijk van het dier, dat afgemaakt werd door een omstaander, geanalyseerd zal worden op eventuele ziektes.

Een poema-aanval is enorm uitzonderlijk maar autoriteiten raden aan om, indien het gebeurt, er alles aan te doen om recht te blijven staan en slagen uit te delen. Wegvluchten of doen alsof je dood bent, is geen goed idee.