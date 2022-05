Carl Hoefkens wil Loïs Openda volgend seizoen bij Club Brugge: “Voorbije dagen contact gehad”

Loïs Openda heeft dinsdagnamiddag zijn eerste persconferentie als Rode Duivel gegeven. De 22-jarige aanvaller sprak over zijn persoonlijke ambities voor de komende Nations League-wedstrijden, maar ook over zijn toekomst in het clubvoetbal. Mogelijk trekt hij volgend seizoen het shirt van Club Brugge weer aan. “Ik ga terug naar Brugge en zie dan wat er gebeurt”, aldus Openda.

Loïs Openda maakte de voorbije twee seizoenen indruk bij Vitesse, de Nederlandse club die de spits huurde van Club Brugge. Met 18 competitiedoelpunten achter zijn naam het afgelopen seizoen is het tijd voor een stap hogerop. Een terugkeer naar zijn moederclub blijkt tot de mogelijkheden te behoren. “Vitesse is voorbij”, vertelt Openda op de persbabbel in het trainingscentrum va in Tubeke. Bij Brugge heb ik nog twee jaar contract. Waar mijn toekomst ligt, weet ik niet. Ik wil naar een ploeg die vertrouwen in me heeft en waar ik me goed voel.”

Kersvers Club Brugge-coach Carl Hoefkens wil Openda er alvast bij volgend seizoen. “Ik ken hem al langer. Hij was mijn trainer nog in de jeugd. Maar voor volgend jaar weet ik nog niets. Ik heb de voorbije dagen al contact gehad met Hoefkens over mijn toekomst en hij heeft me ook al vertrouwen gegeven. Ik ga terug naar Brugge en zie dan wat er gebeurt.”

Openda is voor het eerste opgeroepen voor de nationale ploeg, het is maar de vraag of hij ook in actie zal komen. Al hoopt hij natuurlijk van wel. “Het is een droom om voor de Rode Duivels te spelen. Het is wel speciaal om met zo’n grote namen te spelen. Ik ken hen, maar ik weet niet of zij mij kennen”, lacht Openda. “Het is ook speciaal om tegen Nederland te spelen, omdat ik er twee jaar heb gespeeld. Ik ben nu een speler die fysiek sterker is en veel vooruitgang heeft geboekt. Het is moeilijk iets bij te brengen aan een ploeg die al compleet is. Sinds ik in Vitesse zit heb ik meer vertrouwen en voel ik me mentaal beter. Ik hoop dus ook enkele minuten te maken.”