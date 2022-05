Viervoudige moordenaar Alexander Dean wil nieuw proces

Gewezen bodybuilder Alexander Dean stond half mei twee weken terecht voor het hof van assisen in Brugge voor viervoudige moord. Hij vermoordde in juli 2017 eerst de Gentse amateurfotograaf Jeroen Verstraete (39) en nog geen 24 uur later trok hij naar de woning van zijn ex Maïlys Descamps, die hij net als Verstraete een messteek in het hart gaf. Daarna doodde hij ook Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64), de grootouders van Maïlys.

Alexander Dean werd uiteindelijk schuldig bevonden aan viervoudige moord én foltering op Jeroen Verstraete. Hof en jury legden hem een levenslange gevangenisstraf op én tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

In het arrest werd verwezen naar zijn “drastisch verstoord normbesef”. “Zowel bij de feiten in Gent als in Moere voerde de beschuldigde met zijn slachtoffers een gesprek waarbij de slachtoffers smeekten, maar toch koelbloedig werden gedood. Uit alles blijkt de bijzonder grote en acute gevaarlijkheid van de beschuldigde”, klonk de motivering.

Opmerkelijk in het arrest is dat er expliciet in werd vermeld dat hof en jury zich niet lieten leiden door de bevindingen van de gerechtspsychiaters, die Alexander Dean op het proces een “prototype narcist” noemden. De verdediging van de bodybuilder hakte twee weken zwaar in op de conclusies van de gerechtspsychiaters.

Johan Platteau, een van de twee advocaten van Alexander Dean, bevestigt dat hij woensdag cassatieberoep tegen de veroordeling van zijn cliënt gaat indienen. Over de redenen waarom wil hij niet in zijn kaarten laten kijken, maar het laat weinig twijfel dat de passage over de psychiaters in het arrest onderdeel zullen uitmaken van het cassatieberoep.

Als het Hof van Cassatie later eventueel oordeelt dat de veroordeling teniet moet worden gedaan, dan moet het hele proces in principe overgedaan worden.