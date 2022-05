Uitbraak apenpokken in Europa is al sinds midden april aan de gang, zegt WHO

Uit onderzoek naar apenpokkengevallen blijkt dat de uitbraak in Europa al zeker sinds midden april aan de gang was. Dat zegt de Belgische dokter Hans Kluge, regionaal directeur van Europa voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dinsdag in een verklaring. Het opheffen van coronamaatregelen op reizen en evenementen heeft de verspreiding in de hand gewerkt. De zomer, met zijn feesten, festivals en grote evenementen, houdt dus risico’s in.

Uit de gemelde gevallen blijkt dat de apenpokken momenteel overgedragen worden “langs sociale netwerken die verbonden zijn door seksuele activiteit, waarbij voornamelijk mannen die seks hebben met mannen betrokken zijn”, klinkt het. “Velen - maar niet allemaal - maken melding met vluchtige of meerdere seksuele partners, soms in samenhang met grote evenementen of feesten”, verduidelijkt Kluge.

Toch, benadrukt Kluge, moeten we onthouden dat de apenpokken veroorzaakt worden door een virus dat geen onderscheid maakt tussen mensen en dus “niet intrinsiek geassocieerd is met een specifieke groep mensen”. De homoseksuele en biseksuele gemeenschappen zijn zich terdege bewust van hun seksuele gezondheid en wenden zich snel tot de gezondheidszorg, onderlijnt hij.

Het is niet duidelijk of de verspreiding van het apenpokkenvirus volledig ingedamd kan worden, zegt Kluge. “Hoewel één vaccin (MVA-BN) en één specifieke behandeling (tecovirimat) voor apenpokken zijn goedgekeurd, respectievelijk in 2019 en 2022, zijn de tegenmaatregelen nog niet op grote schaal beschikbaar”, legt hij uit. Daarom moet de overdracht van mens op mens zo veel als mogelijk gestopt worden.

Dat doel kan bereikt worden door de bevolking te informeren over hoe ze hun risico op blootstelling kunnen verlagen, door bijvoorbeeld hun seksuele partners te verminderen. Het is belangrijk dat jonge mensen, ongeacht gender en seksuele oriëntatie, weten wat ze moeten doen als ze denken dat ze blootgesteld geweest zijn aan het virus of symptomen vertonen.

Patiënten die besmet zijn met het apenpokkenvirus, moeten op hun beurt geïnformeerd worden over hun isolatie. Hun contacten moeten opgespoord worden. Gezondheidsinstellingen moeten gevallen snel kunnen herkennen en onderzoeken. En wie grote evenementen organiseert, moet zijn deelnemers nauwkeurige en praktische informatie verstrekken.

Zo kan niet alleen de verspreiding van het apenpokkenvirus een halt toegeroepen worden, maar kan tegelijkertijd incorrecte informatie, die nu al rondgaat op sociale media, in de kiem gesmoord worden, meent Kluge. Zijns inziens kan het ook verzekeren dat niemand gestigmatiseerd wordt, want dat zou de collectieve reactie kunnen beschadigen.