“Verbijsterd” Union beweert dat Felice Mazzu zijn contract verbrak met de Wet van ‘78, Anderlecht ontkent formeel

Relletje tussen Anderlecht en Union over Felice Mazzu. Volgens Union SG heeft de 56-jarige coach zijn contract opgezegd met de Wet van ‘78, Anderlecht ontkent. Bij Union zijn ze niet opgezet met de manier van werken van zowel Mazzu als Anderlecht, bij Anderlecht zijn ze “verrast en ontgoocheld” over de communicatie van hun stadsgenoot.

“Felice Mazzu heeft ons laten weten zijn contract bij Union op te zeggen bij de wet van 3 juli 1978”, klinkt het in een persbericht van de vicekampioen. “De club werd afgelopen dagen ingelicht door haar coach dat hij in gesprek was met RSC Anderlecht. Tot een overeenkomst tussen beide clubs kwam het echter niet. Vandaag liet de coach ons weten zijn opzeg te geven.”

“De club is verbijsterd door deze manier van handelen van zowel haar coach als van de recordkampioen. We bekijken nu welke juridische stappen er kunnen ondernomen worden. Tot slot wil de hele Union-familie Felice Mazzu bedanken voor de afgelopen 2 jaar waarin de promotie en een fantastische tweede plaats werden behaald.”

Anderlecht: “Verrast en ontgoocheld”

Ondertussen reageerde ook Anderlecht. “RSCA en Felice Mazzu zijn verrast en ontgoocheld over de communicatie van Union. RSCA heeft de voorbije dagen constructief overlegd met Union over een meer dan faire afkoopsom, maar heeft voorlopig geen akkoord kunnen bereiken.”

Volgens paars-wit is er geen sprake van de Wet van ‘78. “In afwachting van een dergelijk akkoord heeft Felice Mazzu zoals elke gewone werknemer zijn opzeg gegeven, niets meer en niets minder. Dit heeft totaal niets te maken met een speler die gebruikmaakt van de wet van ‘78 om zijn club zonder transfersom te verlaten. RSCA en Felice Mazzu betreuren dat Union deze onderhandeling op het publieke forum brengt, maar blijven bereid om tot een onderling akkoord te komen”