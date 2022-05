Tal van sectoren legden het werk (deels) neer, maar wat is het effect van zo’n nationale staking?

Dinsdag werd een hele dag gestaakt in een heleboel sectoren van de openbare sector. Reden is de “algemene malaise” in de sector. Onder andere bij het openbaar vervoer, onderwijs en de openbare omroep staakten werknemers mee. En dat bracht af en toe wat hinder met zich mee. Mensen geraakten moeilijker op hun werk en ook kinderen konden soms niet terecht op school. Maar heeft die staking nu ook echt effect of gaat iedereen vandaag gewoon weer naar het werk zonder enig resultaat?