Dodentol instorting gebouw in Iran opgelopen tot 36

De dodentol na de instorting van een gebouw in het zuidwesten van Iran is na meer dan een week opgelopen tot 36 overlijdens. Dat melden de lokale autoriteiten aan het Iraanse staatsnieuwsagentschap Irna.

Op 23 mei stortte het winkelcentrum in aanbouw in Abadan in. De ramp is een van de dodelijkste de afgelopen jaren in Iran. Volgens de gouverneur, Ehsan Abbaspour, is het lichaam van het 36ste slachtoffer uit het puin gehaald. Onder de doden bevinden zich vijf studenten, aldus Massoud Hamidinejad, verantwoordelijke van het onderwijsdepartement in de provincie Khuzestan.

Dinsdag is in de hoofdstad Teheran een herdenkingsceremonie georganiseerd. Daarbij waren tientallen mensen aanwezig, onder wie hoge verantwoordelijken.

Al meer dan een week vinden nachtelijke manifestaties plaats in Abadan en andere steden in de provincie, om de slachtoffers te betreuren en om de vervolging van de verantwoordelijken te eisen. Andere manifestaties vonden ook plaats op vrijdag in verschillende steden in het centrum van het land.

De regionale justitie zei dertien mensen te hebben opgepakt, onder wie de burgemeester van Abadan en twee gewezen burgemeesters. Zij worden ervan beschuldigd “verantwoordelijk” te zijn voor het drama.

© AFP