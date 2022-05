Aleksej Navalny riskeert naar eigen zeggen nog eens vijftien jaar cel

De Russische opposant Aleksej Navalny is formeel aangeklaagd in een nieuwe rechtszaak, waarin hij nog eens vijftien jaar cel tegemoet ziet als hij schuldig wordt bevonden. Dat heeft de Kremlin-criticus zelf op sociale media bekendgemaakt.

De 45-jarige opposant zegt ervan beschuldigd te worden een “extremistische groep” te hebben opgericht, “om aan te zetten tot haat tegenover functionarissen en oligarchen”. “Daarvoor moeten ze nog eens 15 jaar toevoegen aan mijn straf”, klinkt het ook, onder andere op zijn Twitter.

De 45-jarige oppositieleider zit al meer dan een jaar vast wegens omstreden aanklachten van bijna tien jaar terug en wordt van steeds meer strafbare feiten beschuldigd. Vorige week is een veroordeling tot negen jaar cel voor “oplichting” en het beledigen van een rechter in een eerder proces in beroep nog bevestigd. Navalny moest daarvoor naar een strafkamp onder streng regime.