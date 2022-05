Onderzoek naar massale ticketfraude voor Champions League-finale: 2.800 valse tickets gescand

Dat betekent niet noodzakelijk dat er 2.800 valse tickets aangeboden werden. De tickets moesten elektronisch geactiveerd worden en er kunnen pannes geweest zijn. Ook informaticabugs bij de controlepoorten zijn niet uitgesloten. De Franse politie onderzoekt de ticketfraude en de UEFA startte zelf ook een onafhankelijk onderzoek.

Volgens de Franse regering is massale ticketfraude de oorzaak van de ongeregeldheden die zich zaterdag voordeden. FC Liverpool eist inmiddels excuses van die Franse regering omdat de Engelse fans de zwarte piet doorgeschoven kregen. Bovendien kreeg Liverpool van de Franse minister van Sport Amélie Oudéa-Castera het verwijt dat de club zijn supporters vrij gelaten had, terwijl die van Real Madrid wel van begin tot einde begeleid werden.

“Ongelooflijk dat een minister zo’n uitspraken doet voordat er zelfs maar een onderzoek geweest is”, schrijft voorzitter Tom Werner in een door de Daily Echo gepubliceerde brief aan de minister. “Uw opmerkingen zijn onverantwoord, niet erg professioneel en volledig respectloos ten opzichte van de duizenden fans die fysiek gewond of emotioneel geraakt werden. Namens alle fans die deze nachtmerrie hebben meegemaakt, vraag ik om excuses en om de verzekering dat de Franse autoriteiten en de UEFA een onafhankelijk en transparant onderzoek mogelijk maken. Zomaar de schuld in iemands schoenen schuiven, is al te makkelijk”, klonk het ook nog. Liverpool vraagt zijn supporters die zaterdag in Parijs aanwezig waren om hun ervaringen via een online formulier te delen, om zo bij te dragen aan het onderzoek.

“We mogen niet veralgemenen”, suste Amélie Oudéa-Castera al. “Er zijn zeker heel wat supporters van Liverpool die niets mispeuterd hebben. Sommigen onder hen hebben de match ook niet kunnen bijwonen, terwijl ze toch een geldig ticket hadden. Zij verdienen zeker onze excuses.”