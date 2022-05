Man was spermadonor voor 15 lesbische koppels, maar verzweeg dat hij een genetische aandoening heeft

Een Britse rechter heeft de identiteit van een spermadonor bekendgemaakt, nadat de man niet had meegedeeld dat hij een erfelijke aandoening heeft. Hij probeerde via de rechtbank een vorm van ouderlijk contact te verkrijgen met de kinderen die met zijn sperma verwekt werden, maar dat wees de rechtbank af.

Een Britse man heeft via een rechter geprobeerd in contact te komen met 15 kinderen die met zijn sperma verwerkt werden. De man had een advertentie op Facebook geplaatst om zijn sperma te promoten bij lesbische vrouwen die op zoek waren naar een donor. Volgens hem kwamen daar 15 kinderen uit voort.

Maar de rechtbank nam een opvallende stap door de identiteit van de man bekend te maken. Dat deed de rechter omdat de man aan de vrouwen niet zou verteld hebben dat hij een genetische aandoening had. De man heeft het fragiele-X-syndroom, wat leidt tot verschillende problemen waaronder een matig verstandelijke beperking.

De rechter oordeelde dat de man “fundamentele onverantwoordelijkheid” toonde door niet openhartig te zijn over zijn aandoening, waardoor hij geen spermadonor kon zijn via een gereguleerde kliniek.

“Hoewel in de overeenkomst wordt verwezen naar het fragiele-X-syndroom, heeft de man geen stappen ondernomen om de aandoening uit te leggen en ervoor te zorgen dat zij (de vrouwen, red.) het begrepen. Hij maakte misbruik van de kwetsbaarheid van deze jonge vrouwen en hun sterke kinderwens”, verklaarde de rechter. “Dit verzuim om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen toestand en om zich zorgen te maken over de gevolgen op lange termijn voor de moeders en mogelijk ook voor de kinderen, is een reden om te concluderen dat hij niet de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de kinderen mag krijgen”, aldus de rechter.

De rechter besloot de identiteit van de man bekend te maken omdat ze “geen vertrouwen heeft” in het feit dat “hij in de toekomst niet opnieuw donor zal zijn”, klonk het.

