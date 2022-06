Extreemrechts plant herdenking voor Jürgen Conings

Volgende week vindt in Limburg een herdenking plaats voor Jürgen Conings, de militair die na een wekenlange klopjacht dood werd teruggevonden. Organisator is Tomas Boutens, bekend figuur bij extreemrechts.

Het is een jaar geleden dat Jürgen Conings spoorloos verdween en in een afgelegen bos op 21 juni dood werd teruggevonden. Hij had viroloog Marc Van Ranst bedreigd en wapens uit een kazerne gestolen.

Kort na die ontdekking heeft Tomas Boutens op de vindplaats in Dilsen-Stokkem al eens een herdenking gehouden. Nu plant hij er een nieuwe op zaterdag 11 juni. Boutens, die samen met Conings in het leger heeft gezeten, is in 2014 veroordeeld tot vijf jaar cel voor terrorisme omdat hij met de rechts-extremistische organisatie Bloed, Bodem, Eer, Trouw aanslagen plande. Sinds zijn vrijlating is hij bezig met de uitbouw van een nieuwe vereniging, Project Thule.

Op sociale media kondigt Boutens de herdenking aan “op twee locaties in Limburg”. Vermoedelijk is de vindplaats in Dilsen-Stokkem een van die twee. Die plek is sinds vorig jaar een bedevaartsoord gebleven. Sofie Vandeweerd, burgemeester van de Limburgse gemeente, is in ieder geval niet op de hoogte. “Het bos is een openbare plaats, iedereen kan daar gewoon naartoe gaan”, zegt ze. “Vorig jaar was daar veel activiteit, maar sindsdien is dat uitgedoofd.”