Franse bondscoach Didier Deschamps verlaat trainingskamp na overlijden vader

“Didier is naar zijn familie toe. Hij kan rekenen op onze steun in deze zware tijden”, zei Noël Le Graët, voorzitter van de Franse voetbalbond.

De wereldkampioen speelt vrijdag in het Stade de France tegen Denemarken. Dat wordt voor de Franse voetballers hun eerste van vier duels in de Nations League in elf dagen tijd. Daarna volgen nog twee ontmoetingen met Kroatië en één met Oostenrijk.