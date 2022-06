Een kast vol prijzen en een scheve schaats: terwijl Thibaut Courtois sportief scoort, komen er barsten in zijn privéleven

Thibaut Courtois is een nationale bekendheid, maar buiten onze landsgrenzen krijgen zijn reddingen minder weerklank. Zijn vertrek uit Limburg luidt een nieuw tijdperk in. Van nobele onbekende die leert koken via Skype en een vreemde bijnaam krijgt, groeit hij in enkele jaren tijd uit tot een doelman die lof krijgt van de allergrootsten maar privé niet meer alle ballen weet te pakken.