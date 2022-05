Klant van tankstation wint 1 miljoen euro met Lotto: “Geen idee wat ik ermee ga doen”

Het tankstation van Total Energies langs de ovonde bij kledingzaak Wellens in Herentals zag in de voorbije vijftien jaar wel vaker kleine Lotto-winnaars passeren, maar het is voor het eerst dat een klant ruim één miljoen euro wint.

Wie het verkooppunt van het Herentalse tankstation van Total Energies in de Cardijnlaan wil binnenlopen om te betalen of een snelle snack te kopen, kan momenteel niet om de immense Lotto-spandoek met het gewonnen bedrag heen: een klant wist hier bij de trekking van 27 april de hoofdvogel van precies 1.018.799 euro af te schieten.

“Deze winst komt natuurlijk heel onverwacht, ook al speel ik al trouw mee sinds het begin”, vertelt de gelukkige winnaar, die om de bekende reden anoniem wenst te blijven. “Dat doe ik steevast in een tankstation, maar echt speciale nummers heb ik niet. De zes nummers op mijn spelticket kwamen overduidelijk overeen met de winnende getallen, maar toch heb ik ze zeker twintig keer gecontroleerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds een beetje overdonderd ben, in die mate zelfs dat ik nog helemaal geen idee heb wat ik met deze prachtige som ga doen. Uiteraard ga ik een beetje sparen, maar voor het overige moet ik nog eens diep nadenken. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

De gelukkige winnaar is dinsdag – uiteraard – niet aanwezig in het Herentalse tankstation, zodat Liliane Goor van de Nationale Loterij een symbolische cheque overhandigt aan de medewerkers van tankstation Total Energies in de Cardijnlaan in Herentals. “We hebben een aantal vaste klanten dat hier iedere week een Lotto-formulier binnen brengt, toevallige passanten die na een tankbeurt op de Lotto spelen, komen wel minder voor”, zegt medewerkster Elly Verhoeven.

Geen jonge mensen

“Dat hier 1 miljoen euro gewonnen is, vormt natuurlijk mooie publiciteit”, zegt Liliane Goor. “Tankstations winnen voor ons aan belang als verkooppunt, hun aandeel in de omzet stijgt. We zien bijvoorbeeld ook bij grote potten dat meer toevallige klanten in een tankstation besluiten om toch nog snel op Lotto te spelen. Maar we merken natuurlijk ook dat het vooral mensen van middelbare leeftijd zijn, en dan nog vooral mannen. Ook in de klassieke dagbladhandels zie je veel minder jonge mensen. Zij kopen jammer genoeg geen kranten meer en als ze op Lotto spelen, doen ze dat online.”

De gelukkige winnaar is de zestiende die dit jaar zes juiste cijfers had en de twaalfde die meer dan een miljoen euro wint. Een flink deel van de opbrengst van de loterijproducten herinvesteert de Nationale Loterij in allerlei projecten, van culturele over maatschappelijke en wetenschappelijke tot humanitaire. “Met 335 miljoen euro per jaar zijn wij de grootste mecenas van het land”, zegt Goor.