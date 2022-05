Geen toekomst voor Ally Samatta bij Antwerp: spits keert terug naar Turkije

Samatta werd vorige zomer op deadline day gehuurd van Fenerbahce, met weliswaar een pittige aankoopoptie. Was het een succesverhaal geworden, dan kon de Great Old overwegen om hem definitief vast te leggen, maar dat is dus niet het geval. Zowel de speler als de club had meer verwacht van zijn seizoen op de Bosuil. De aanvaller scoorde wel nog negen keer (in 37 matchen), waaronder drie keer in Europa, maar hij schipperde constant tussen basis en bank en stond in de schaduw van topschutter Frey. Hij keert nu dus terug naar Turkije, waar hij nog twee jaar contract heeft. Het blijft wel zijn bedoeling om een nieuwe club te vinden.

Nog uitgaand verkeer

Nog uitgaand verkeer bij Antwerp dat eraan zat te komen: Alireza Beiranvand (29) tekende zoals aangekondigd bij Persepolis, voor drie jaar. De doelman vertrekt gratis, maar zijn hoge salaris valt gelukkig voor de club weg. Sander Coopman, Nill De Pauw en Nana Ampomah vertrekken sowieso ook, vanwege hun aflopend contract. Ampomah had ook nog een aankoopoptie, maar keert dus gewoon terug naar Fortuna Düsseldorf.