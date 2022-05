Oleksandr Zinchenko barst in tranen uit voor cruciale WK-barragewedstrijd met Oekraïne: “We willen de mensen trots maken”

Oleksandr Zinchenko (25) is in tranen uitgebarsten op de afsluitende persconferentie voor de WK-play-off, die Oekraïne woensdagavond afwerkt in Schotland. Vanwege de oorlog in hun land kregen de Oekraïners eerder dit jaar uitstel voor de WK-play-off. De winnaar van het duel in Glasgow neemt het op tegen Wales voor het laatste Europese WK-ticket.

“Ik kan het Oekraïense volk beloven dat we alles zullen geven om deze wedstrijd te winnen. We willen de mensen in Oekraïne trots maken en een reden geven om te kunnen glimlachen, al is het maar voor een paar seconden”, aldus Zinchenko.

De speler van Manchester City toonde zich op de persconferentie zeer geëmotioneerd door alle oorlogsellende in eigen land. “Iedereen wil dat er een einde komt aan deze oorlog. Ik heb kinderen gesproken die er niets van begrijpen en die dromen van vrede. Dat is ieders droom. We hebben nog een droom: we willen het WK halen met Oekraïne.”

