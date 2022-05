Zeker 2 doden bij eerste orkaan van seizoen in Mexico

Zeker twee mensen zijn omgekomen bij de passage van orkaan Agatha in Mexico. Het is de eerste orkaan van het seizoen daar.

De twee doden zijn een man en een vrouw, die bedolven raakten bij een aardverschuiving in de stad Santa Catarina Xanaguía, zegt de civiele bescherming van de getroffen staat.

Met windsnelheden tot 165 kilometer per uur was Agatha volgens het Amerikaanse orkaancentrum een orkaan van categorie twee op een schaal van vijf. Het natuurgeweld verloor aan kracht, maar in het zuidoosten van Mexico bleef het flink regenen. Ook hadden tienduizenden huishoudens tijdelijk geen stroom.