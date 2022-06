Zoveel enthousiasme dat koningshuis zelf vraagt het niet té bont te maken: Britten halen alles uit de kast voor platina jubileum van Queen

Er is een groot feest op til. Vanaf donderdag viert het Verenigd Koninkrijk het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth (96) op de troon. Het worden vier dagen gevuld met feesten, parades en optredens. Het enthousiasme is zo groot dat het Britse koningshuis zelf vraagt om toch maar niet te overdrijven. En, ja, ook Harry en Meghan zijn met hun kinderen in Londen. “Als ze de show maar niet stelen”, schrijft een foeterende The Sun.