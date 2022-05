Drie jaar na verdwijning Théo Hayez worden “nieuwe geloofwaardige aanknopingspunten” onderzocht

Vandaag is het drie jaar geleden dat de achttienjarige Théo Hayez tijdens een avondje uit verdween in Byron Bay, aan het einde van een rondreis door Australië. Zijn Belgische familie is er “kapot van” dat ze nog steeds niet weten wat de jongeman is overkomen. Sinds een beloning van een half miljoen dollar werd beloofd voor cruciale informatie, worden wel “nieuwe geloofwaardige aanknopingspunten” onderzocht.

“We zijn er kapot van dat alweer een jaar voorbij is en Théo nog steeds vermist is”, zegt de familie van de jonge Belg in een verklaring. “Elke dag waarop Théo vermist is, is even moeilijk, terwijl we door ons eindeloze en dubbelzinnige verdriet navigeren en blijven zoeken naar antwoorden over wat met onze jongen gebeurd is. Zoals alle families van vermiste personen, kunnen we niet naar behoren rouwen en genezen omdat we geen conclusie hebben.”

“We zijn realistisch”, vertelde vader Laurent Hayez aan RTBF. “Het is weinig waarschijnlijk dat Théo nog in leven is, maar we willen heel graag weten wat er echt gebeurd is.”

Théo Hayez werd op 31 mei 2019 uit een bar gezet in het Australische kuststadje Byron Bay. De politie gaat ervan uit dat hij daarna verdwaald raakte en in zee is beland aan de kliffen rond de vuurtoren. Zijn familie blijft er “gezien de omstandigheden” van overtuigd dat iemand bij hem was die hem op de zeer vreemde route leidde. “’s Nachts alleen de bossen in lopen en de met gras begroeide kant van de klif van Cape Byron beklimmen is iets wat Théo volgens ons nooit gedaan zou hebben, tenzij hij op dat moment bij iemand was.”

Beloning leidt tot nieuwe informatie

Na een voor de familie emotionele onderzoekszitting, waar onder meer getuigenissen gehoord werden van jongeren die met Théo uitgingen, kondigde de politie in februari een beloning van een half miljoen dollar aan voor cruciale informatie. De familie zegt te blijven hopen dat die beloning zal leiden tot “de antwoorden die we zo wanhopig nodig hebben”, vooral dan op de vraag of er iemand bij hem was tijdens de nacht van zijn verdwijning.

Onder anderen Théo’s vader Laurent en jongere broer Lucas Hayez reisden naar Australië voor de onderzoekszitting. — © EPA-EFE

“Jammer genoeg heeft geld een zekere macht, dus hopen we dat bepaalde personen die nog niet praatten eindelijk beslissen om mee te werken”, zei Théo’s vader Laurent Hayez daarover. Sinds de aankondiging van de beloning blijven alvast “mensen naar voren komen en informatie aanbieden die de zoektocht ondersteunt”, volgens de familie.

LEES OOK. Zelfs rechter kan tranen niet bedwingen tijdens speciale zitting over verdwijning van Théo Hayez: “Hij zei dat hij niet voorgoed weg zou gaan” (+)

Privédetective Ken Gamble zegt dat hij “geloofwaardige aanknopingspunten” blijft onderzoeken voor de familie. “Ik ben heel dankbaar voor iedereen die informatie heeft bezorgd. Sommige onderzoeken gaan nog voort. De recente beloning van 500.000 dollar, aangeboden door de overheid van New South Wales, heeft nieuwe aanknopingspunten naar voren gebracht die ook grondig onderzocht worden. Ik ben nog steeds heel hoopvol dat de zaak opgelost zal worden.”

Théo’s familie bedankt de privédetective die met hen “blijft samenwerken”, en zegt tevreden te zijn met het nieuws dat de Missing Persons Registry ook verder onderzoek zal voeren naar Théo’s verdwijning. “We hopen dat de onderzoekszitting ons onderzoeksteam zal toelaten om betere toegang te hebben tot data om deze aanknopingspunten grondiger te onderzoeken.” De zitting zal voortgezet worden op 7 juni, waarna de ‘coroner’, een onderzoeksrechter, de conclusies zou presenteren op 21 oktober.

Kort na Théo’s verdwijning werden overal in Byron Bay posters met zijn foto opgehangen. Nu bereidt de lokale gemeenschap een campagne voor om de beloning voor cruciale informatie onder de aandacht te brengen. — © adb

“We hebben niet opgegeven”, aldus Théo’s familie, die zegt dat de gemeenschap van Byron Bay aan het helpen is een publiciteitscampagne te organiseren om ruchtbaarheid te geven aan de beloning van een half miljoen dollar.

Child Focus

Intussen wordt ook in België geprobeerd de verdwijningszaak onder de aandacht te houden. Op de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen op 25 mei organiseerde Child Focus nog een herdenking voor Théo Hayez in Brussel. Ook Théo’s grootmoeder was daar aanwezig. “Hij was mijn eerste kleinzoon en dus mijn favorietje, dat is altijd een speciale relatie”, vertelde ze aan RTBF. “Dit is belangrijk voor mij, want hij is altijd bij ons, maar dat iedereen die hem graag ziet en hem wil herinneren hier is, doet me echt goed.”

Child Focus lanceerde ook de website www.keephopealive.be, om de aandacht te vestigen op langdurig vermiste kinderen en jongeren zoals Théo, op te roepen om informatie te delen, en de hoop levend te houden.

LEES OOK. Théo Hayez al twee jaar vermist in Australische Byron Bay: “Blijven hopen op antwoorden”

LEES OOK. Een jaar spoorloos, een jaar vol vragen: alles wat we weten over de mysterieuze verdwijning van Théo Hayez (+)