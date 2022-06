Westerlo gaat vol voor AA Gent-doelman Sinan Bolat, die weldra beslissing neemt

Er vonden al meerdere gesprekken plaats met de speler, die ook al een kijkje kwam nemen in het Kuipje. De Turkse link, met sportieve baas Hasan Cetinkaya, is alvast een troef om hem binnen te halen. Bolat staat zeker open voor Westerlo en de onderhandelingen lopen, maar hij geniet ook concrete interesse van Fenerbahçe, dat hem in januari al wilde wegkopen bij Gent, en er liggen nog andere clubs op de loer. Hij zal weldra de knoop doorhakken. Mocht het toch niks worden, dan is een terugkeer van Berke Özer (21) een waardig plan-B. Özer stond van 2019 tot 2021 al in doel bij Westerlo, dat hem huurde van Fenerbahçe. Ook de piste van de transfervrije Ruud Boffin (34) werd bewandeld, maar lijkt nu definitief verlaten. De club praat verder nog met Koen Van Langendonck (32) over een contractverlening, maar de Limburger zal in 1A sowieso niet uitgespeeld worden als eerste doelman.