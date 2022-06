Memphis Depay gaat in tegen Nederlands bondscoach Louis van Gaal: “Wijnaldum hoort gewoon bij de selectie”

Memphis Depay stond in Zeist de pers te woord en nam het op voor zijn PSV-maatje Georginio Wijnaldum, die door Louis van Gaal niet werd opgeroepen “omdat hij de afgelopen maanden niet heeft geleverd”. “Ik ben geen bondscoach en ik ga er niet over”, aldus Memphis Depay. “Maar mijn mening is, dat hij er wel bij hoort. Ik ben zijn teamgenoot en ik vind dat hij veel strepen hier heeft. Er is ook nog een verschil tussen niet bij de eerste elf zitten of helemaal niet in de selectie. Dat is ook nog een ding. Wijnaldum vind ik gewoon in de selectie horen. Als Gini zich lekker voelt, is hij belangrijk voor het elftal. Iedere carrière heeft zijn ups and downs. Maar ik heb er geen twijfel over, dat hij sterk terug gaat komen.” (ybw)