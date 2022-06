Mazzu gaat Antheunis en de Mos achterna, en zorgt voor Waalse primeur bij Anderlecht

Felice Mazzu is de zesde trainer die Anderlecht wegplukt bij een club uit de Jupiler Pro League. Daarmee treedt hij in de voetsporen van enkele grote namen uit het Belgisch voetbal, al waren die niet allemaal even succesvol in Brussel. Het was al geleden van 2002 dat paars-wit zijn nieuwe trainer in de Belgische competitie ging zoeken.

Jezelf sterker maken en tegelijk de tegenstand verzwakken. Het is een strategie die Anderlecht meermaals toepaste, met spelers maar ook met trainers. In het verleden plukte Anderlecht vijf trainers weg bij een club uit de Belgische competitie. Door Mazzu weg te kapen bij Union voegen ze nu een nieuwe naam toe aan dat lijstje.

Hij komt zo in het mooie gezelschap van George Leekens (Cercle Brugge, 1987), Aad De Mos (KV Mechelen, 1989), René Vandereycken (RWDM, 1997), Aimé Anthuenis (Racing Genk, 1999) en Hugo Broos (Moeskroen, 2002). Het was in het verleden echter geen garantie op succes: Leekens en Vandereycken haalden het einde van het seizoen bij Anderlecht zelfs niet.

Mazzu is ook de eerste Anderlecht-trainer in twintig jaar die wordt weggeplukt bij een ploeg in eerste klasse. In 2017 ging Hein Vanhaezebrouck wel van Gent naar Anderlecht nadat hij zelf was opgestapt bij de Buffalo’s, hij hoort dus niet thuis in het lijstje.

Voor het eerst een Waalse trainer bij Anderlecht

Felice Mazzu heeft nu al een beetje geschiedenis geschreven bij Anderlecht. Hij is immers de allereerste Waalse coach van paars-wit. In de 114 voorgaande jaren stonden enkel Vlamingen, Brusselaars en buitenlanders aan het roer. Met trainers als pakweg Robert Waseige en ­Michel Preud’homme liepen er doorheen de jaren nochtans wel Waalse toppers rond, maar toch is geen enkele bij Anderlecht beland. Al was dat met Waseige in 1979 wel bijna het geval, had die zijn handtekening niet al gezet bij Winterslag. Met Mazzu stelt Anderlecht na Kompany en Vanhaezebrouck voor de derde keer op rij wel een Belgische coach aan.(tv)