Je doel kleiner maken? Zo kan het dus ook: Noorse doelman onder vuur nadat hij doelpalen stiekem dichter bij elkaar zet

Patrik Runarsson ligt onder vuur in Noorwegen. De doelman van het Noorse Viking FK werd erop betrapt zijn doelpalen dichter bij elkaar gezet te hebben in minstens twee verschillende thuiswedstrijden.

Voor de wedstrijden tegen Jerv en HamKam voerde Runarsson zijn trucje uit. Nadat de scheidsrechters zijn doel controleerden, trapte hij verschillende keren tegen zijn beide doelpalen om ze dichter bij elkaar te hebben. Ook met zijn handen zette hij de palen iets meer naar binnen. Dat kan omdat de doelen niet goed vastgemaakt zitten aan het kunstgras.

Op sociale media circuleren beelden die bewijzen dat Runarsson de palen effectief dichter bij elkaar zet, maar de IJslandse doelman wil er niets van weten. “Het is gewoon een ritueel dat ik voor een wedstrijd heb. Het geeft me een goed gevoel. Meer dan dat is het niet. Ik schop alleen een beetje tegen de palen.”

Gewoon een ritueel? Oordeel zelf:

