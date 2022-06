Union dreigt met rechtszaak tegen Mazzu, Anderlecht betwist gebruik van wet van ’78: wat nu?

Felice Mazzu (56) is voorgesteld als de nieuwe coach van Anderlecht. Al zit het er wel bovenarms op tussen paars-wit en Union. Er was geen akkoord op club­niveau en in het Dudenpark wordt beweerd dat Mazzu de wet van juli ’78 gebruikte om zijn contract te verbreken. Anderlecht betwist dat, maar Union zet er zijn advocaten op. Ondertussen zou Mazzu gewoon zijn opzeg doen. Ongezien.

Anderlecht en Union onderhandelden de voorbije twee dagen over de overgang van Felice Mazzu naar het Lotto Park. Een coach wordt niet beschouwd als een betaald sportbeoefenaar, maar wel als een gewone werknemer van een bedrijf. Paars-wit bood daarom aan om de vicekampioen iets meer te betalen dan de wettelijke opzegvergoeding van zijn contract. Dat vonden ze in het Dudenpark veel te weinig en dus deed Union een tegenvoorstel, wat paars-wit dan weer exuberant vond.

Hierop ontstond een juridische discussie en kwam het niet tot een akkoord op clubniveau. Mazzu liet daarop weten dat hij zijn contract bij Union zelf opzegde om naar Anderlecht te kunnen. Bij de vicekampioen stonden ze op hun achterste poten.

“Felice Mazzu liet ons weten zijn contract op te zeggen bij de wet van 3 juli 1978 en zijn opzeg te geven”, klonk het in een persbericht. “Er was geen akkoord met Anderlecht. De club is verbijsterd door deze manier van handelen van zowel haar coach als van de recordkampioen. We bekijken nu welke juridisch stappen we kunnen zetten.”

Wel opzeg doen

Die boodschap zorgde voor commotie bij Anderlecht. Het reageerde fors: “We zijn ontgoocheld door de communicatie van Union. Er is constructief overlegd over een meer dan faire afkoopsom, maar dat leidde niet tot een akkoord. In afwachting heeft Felice Mazzu zoals elke gewone werknemer zijn opzeg gegeven. Dit heeft totaal niets te maken met een speler die de wet van ’78 (een wet uit februari ’78, niet uit juli ’78, red.) gebruikt om zijn club zonder transfersom te verlaten. We betreuren dat deze onderhandeling nu op het publieke forum komt, maar blijven bereid om tot een onderling akkoord te komen.”

Het zal volgens Union niet volstaan dat Anderlecht de opzegvergoeding betaalt in plaats van Mazzu. De Unionisten claimen dat een trainer juridisch verplicht is dat bedrag zelf op te hoesten. In theorie kan Anderlecht die som gewoon aan Mazzu geven, maar dan moeten ze de trainer bruto veel meer betalen dan wanneer ze het rechtstreeks op de rekening van Union storten. Het blijft een steekspel met een echte afkoopsom als inzet.

Straks kan het dus tot een rechtszaak komen, maar dat manoeuvre zal de overgang van Mazzu niet tegenhouden. Zoals het er nu naar uitziet, zal de trainer zijn opzeg bij Union zelfs doen. Althans een aantal weken. Dat is ongezien in de voetbal­wereld. Mazzu vertrekt op vakantie, maar is officieel nog altijd in dienst bij Union. Normaliter neemt hij tijdens zijn opzeg het verlof op waarop iedere werk­nemer recht heeft. Union zou hem dat in principe ook kunnen weigeren en dan moet hij nog taken uitvoeren binnen de club. De assistenten die Mazzu wil meenemen wacht mogelijk hetzelfde lot.

Op 20 juni starten de trainingen bij Anderlecht. Om de resterende opzeg dan te vergoeden, willen Anderlecht en Mazzu dat bedrag dan betalen aan Union. Een andere keuze is er nog niet. Pas dan zal hij ook officieel prestaties mogen leveren bij zijn nieuwe werkgever.