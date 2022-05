Er zwemt een bultrug voor de kust van Knokke

De foto’s zijn een beetje wazig, maar het dier was dinsdagnamiddag en -avond wel met het blote oog te zien voor de kust van Knokke: daar zwom een bultrugwalvis rond. Op het online meldpunt waarnemingen.be zijn intussen al verschillende meldingen gekomen over hetzelfde dier.

“Wat een droomsoort”, zegt Jan Vanwynsberghe op de website over zijn waarneming. “Het dier zwom enkele honderden meters ver en was met het blote oog te zien.”

Foto’s waren niet makkelijk te maken voor het troepje waarnemers dat zich al snel verzamelde op het strand, omdat het dier telkens een paar tientallen seconden onder het zee-oppervlak verdween. Eerst zwom het dier richting Het Zoute, om daarna om te draaien richting Zeebrugge en dan uit het zicht te verdwijnen.

De bultrug voor Knokke. — © Laurent Raty via waarnemingen.be

Het is uitzonderlijk dat bultrugwalvissen hier in onze contreien te zien zijn. Vóór het jaar 2000 werden ze haast nooit waargenomen in de Noordzee, sindsdien gebeurt het af en toe en wordt er elk jaar wel een dier gespot in de zuidelijke Noordzee. In 2019 konden onderzoekers van het onderzoeksschip Simon Stevin zo’n dier spotten voor de kust van Oostende.

Een bultrug behoort tot de familie van baleinwalvissen en kan tot 16 meter lang worden en 30 ton wegen. Vóór 2019 was het al van 2011 geleden dat er nog eens officieel een bultrug werd gespot in Belgische wateren. En nu is er dus opnieuw een exemplaar te zien: het gaat om een kleine bultrug, valt op te maken uit de foto’s.

Bultruggen houden zich normaal gezien op in de koude maar voedselrijke wateren van de poolgebieden in de zomer. In de winter trekken ze richting de evenaar om te paren.