Denemarken houdt referendum over Europees defensiebeleid

De Denen gaan naar de stembus om te bepalen of hun land zich moet aansluiten bij het defensiebeleid van de Europese Unie. Denemarken is het enige land van de EU dat daar niet aan meedoet.

Volgens de laatste peilingen gaat zo’n 65 procent van de Denen stemmen voor Europese samenwerking op het gebied van defensie. Toch zijn analisten voorzichtig in hun voorspellingen, omdat de Denen vaker tegen meer Europese integratie hebben gestemd.

Premier Mette Frederiksen heeft de kiezers aangeraden om voor het gezamenlijke defensiebeleid te stemmen. “In een tijd dat we moeten vechten voor de veiligheid van Europa, moeten we meer verbonden zijn met onze buren.” Elf van de veertien politieke partijen in Denemarken zijn ook voor.

Uitzonderingen sinds 1992

In 1992 verwierpen de Denen nipt het Verdrag van Maastricht, dat de Europese Gemeenschap omvormde tot de Europese Unie. Om Denemarken toch aan boord te krijgen, kreeg het land van de EU een aantal uitzonderingsposities. Zo doet Denemarken niet mee aan de euro, het gezamenlijke justitiebeleid en het defensiebeleid.

Twee weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne schreef de regering het referendum uit over de Europese defensiesamenwerking. Frederiksen kondigde toen ook aan het defensiebudget te verhogen naar 2 procent van het nationaal product, zoals de afspraak is binnen de NAVO.