Veertien mijnwerkers vast na ontploffing mijn in Colombia

“We verliezen de hoop niet, we hopen dat deze 14 mensen levend kunnen worden bovengehaald”, zei Manuel Pradilla, de burgemeester van de stad, in een interview op de Colombiaanse tv.

De ontploffing gebeurde in een mijn in de gemeente Zulia, in het departement Noord-Santander, dat grenst aan Venezuela. Een van de mijnwerkers die zich buiten de mijn bevond, raakte door de explosie gewond en heeft “brandwonden over zijn hele lichaam”, aldus Pradilla.

Volgens de gemeentelijke autoriteiten is de mijn legaal en maakt ze deel uit van het Carbomax-complex. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de explosie, die maandagmiddag laat plaatsvond. De reddingsdiensten zijn in de weer om te proberen de mijnwerkers uit de mijn te halen.

Mijnbouw en olie zijn de belangrijkste exportproducten van Colombia. In Colombia, de op drie na grootste economie van Latijns-Amerika, vielen in 2021 148 doden bij mijnongevallen.

