Twee aanslagen met zwaar vuurwerk: woningen in Borgerhout en Merksem geviseerd

Op twee plekken in Antwerpen zijn afgelopen nacht woningen geviseerd met zwaar vuurwerk. Een link tussen de aanslagen in Borgerhout en Merksem wordt onderzocht.

In de Zegepraalstraat in Borgerhout werd even voor 1u vuurwerk gegooid naar een woning van de familie van de bekende kickbokser Jamal B.S. “Vijf personen werden met lichte gehoorschade naar het ziekenhuis gebracht, ze mochten later terug naar huis”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket.

Tien minuten later ontplofte ook bij een woning in de Vrijhandelstraat in Merksem een zwaar stuk vuurwerk. “Of er een link is tussen beide feiten, wordt onderzocht. We hebben een onderzoeksrechter gevorderd”, zegt Aerts. “Een eventuele link met het drugsmilieu wordt eveneens onderzocht.”

In het geval van de Zegepraalstraat lijkt die link er wel te zijn. Kickbokser Jamal B.S. alias Goliath komt aan bod in verschillende drugsdossiers, hij werd in maart van vorig jaar nog opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt een van de verkopers van telefoons met Sky ECC te zijn.

(vdaa, sare)