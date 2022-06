TomTom schrapt wereldwijd 500 jobs door nieuwe technologie, ook in Gent verdwijnen jobs

Het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom moet tien procent van het totaal aantal jobs schrappen, dat meldt het Financieel Dagblad. Ook in Gent zullen er jobs worden geschrapt. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in een geavanceerd platform voor het maken van kaarten, waardoor er 500 arbeidsplaatsen geschrapt worden bij de kaartendivisie.

TomTom deelde zelf het nieuws mee dat er vijfhonderd plaatsen geschrapt worden door investeringen in een nieuw platform voor het maken van kaarten. Het is niet duidelijk wat de exacte financiële gevolgen zullen zijn van de ingreep. TomTom heeft ook een belangrijke activiteit in Gent. Daar is op een bijzondere ondernemingsraad de intentie bekendgemaakt om 51 van de 260 banen te schrappen, zo zegt Els De Coster, secretaris van de liberale vakbond ACLVB.

Volgens TomTom topman Harold Goddijn zullen de nieuwe kaarten de concurrentiepositie van het bedrijf verbeteren en zou het gepaard gaan met besparingen en verbeteringen. Dankzij de investering in het verbeteren van de kaarten stegen de operationele kosten de eerste drie maanden wel met 15 procent tot 129 miljoen euro.