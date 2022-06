Vrijdag masseerde Eddy Pepels Nederlands international Cody Gakpo (links), maandag was het de beurt aan Rode Duivel Dries Mertens (rechts). — © rr

Hij groef leidingen voor Belgacom, werkte op het containerpark van Bocholt en begon ooit als “de man met de waterzak” bij derdeprovincialer SK Lozen. Nu zitten de nummers van Courtois en Lukaku in zijn gsm, is hij verzorger van PSV en stoomt hij Rode Duivels én spelers van Oranje klaar voor de Derby der Lage Landen. Dit is het verhaal van Eddy Pepels.