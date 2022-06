Palestijnse vrouw die Israëlische soldaat aanviel gedood op Westelijke Jordaanoever

De 31-jaar vrouw werd doodgeschoten in de buurt van het Palestijnse vluchtelingenkamp al-Arroub, in de regio Hebron. Ze kreeg een kogel in de borst, zo meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Het Israëlische leger deelt dan weer mee dat een aanvaller met een mes werd “geneutraliseerd”. De vrouw “benaderde een soldaat die een veiligheidsoperatie uitvoerde” op een weg nabij het kamp van al-Arroub. “De soldaten hebben gereageerd door het vuur te openen”, zo staat in de mededeling.

Sinds maart zijn in Israël en op de Palestijnse gebieden tientallen mensen gedood in een nieuwe golf van geweld.

Familieleden huilen over het lichaam van de overleden vrouw — © REUTERS