Grootste plant ter wereld ontdekt: 200 vierkante kilometer groot

De grootste plant op aarde zou maar liefst drie keer zo groot zijn als het New Yorkse eiland Manhattan. Het zeegras - dat lijkt op een gigantische weide - werd ontdekt voor de kust van Australië en zou in feite één plant zijn.

Met behulp van genetische tests hebben wetenschappers kunnen vaststellen dat een grote onderwaterweide in West-Australië in feite één gigantische plant is. Er wordt aangenomen dat het zich vanuit één enkel zaadje gedurende zo’n 4.500 jaar heeft kunnen verspreiden.

Het zeegras beslaat ongeveer 200 vierkante kilometer, dat zeggen onderzoekers van de University van Western Australia. Het team stuitte per ongeluk op de ontdekking op zo’n 800 van Perth. De bedoeling was om de genetische diversiteit van de plantensoort beter te begrijpen. Die plant komt namelijk vaak voor langs de delen van de Australische kust. De onderzoekers wilden nagaan uit hoeveel verschillende planten te weide bestond. “We werden omvergeblazen door het antwoord, het was er maar één”, zegt hoofdauteur van de studie Jane Edgeloe aan BBC.

Opmerkelijk is ook dat de plant groeit op plaatsen met wilde variabele omstandigheden. “Het lijkt echt een veerkrachtige plant te zijn die in omstandigheden die zeer stressvol zouden zijn voor andere planten ook kan overleven.” De soort groeit met zo’n 35 cm per jaar, wat ongeveer gelijk is aan gras dat op het land groeit.