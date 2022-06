Elk zijn eigen wet van ‘78: hoe verwarring over twee wetten tot ruzie tussen Anderlecht en Union leidde

Het feit is dat er niet één maar twee wetten van ‘78 bestaan. De wet van 3 juli ‘78, zoals aangehaald door Union, heeft betrekking op iedereen. Dit is eigenlijk een normale arbeidsovereenkomst. De wet van 24 februari ‘78 heeft dan weer betrekking op betaalde sportbeoefenaars. Deze wet wordt bijvoorbeeld soms gebruikt door spelers om hun contract van bepaalde duur bij hun club te beëindigen (zoals bijvoorbeeld Selemani bij Union enkele jaren geleden, red.).

Maar sinds enkele jaren geleden vallen ook scheidsrechters en trainers onder de wet van 24 februari, waardoor ze dus eigenlijk onder de twee wetten vallen. Enkel voor de beëindiging van het contract, zoals hier het geval met Felice Mazzu, vallen trainers onder de wet van 3 juli ‘78.

Druk opvoeren

Op dat vlak heeft Union dus gelijk, al lijkt de vicekampioen deze wet gewoon te gebruiken om de druk op Anderlecht op te voeren. Maar juridisch gezien heeft Union weinig poten om op te staan. Mazzu heeft twee keuzes: ofwel zit hij zijn opzegtermijn van zes weken uit bij Union, ofwel betaalt hij - of Anderlecht - het loon van Mazzu van die zes weken uit. Een peulenschil voor Anderlecht in vergelijking met een eventuele transfersom. Juridisch gezien moet Anderlecht of Mazzu niet meer dan dat betalen aan Union voor de transfer van Mazzu.

Dit zou dan ook het slechtst mogelijke scenario zijn voor Union, dat de druk probeert op te voeren bij Anderlecht om toch tot een akkoord te komen over een transfersom die door de Unionisten hoog genoeg wordt geacht. De kans dat er toch een transfersom zal worden afgesproken, lijkt reëel: clubs hebben ook een zogenoemde gentlemen’s agreement, waardoor trainers en spelers niet worden afgenomen van een andere club zonder dat er een faire vergoeding wordt betaald, tenzij de speler of trainer in kwestie zijn contract voorbij is.

Niet van toepassing

Kortom: in feite had Anderlecht in zijn communiqué wel gelijk over het feit dat de wet van ‘78 niet van toepassing is op deze situatie, al meende Anderlecht dat Union de wet van 24 februari ‘78 bedoelde. Maar het gaat dus in dit geval effectief om de wet van 3 juli ‘78, zoals aangehaald in het communiqué van Union. Maar juridisch gezien lijkt Union kansloos, al hoopt het nog een mooie transfersom te vangen voor Mazzu door op deze manier druk te zetten op de buren van Anderlecht. Wordt vervolgd…