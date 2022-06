Drugscrimineel Lange Vingers ensceneert eigen dood: parket eist één jaar celstraf

Het onderzoek naar Gabriel C. begon in 2019, wanneer onbekenden een handgranaat naar binnen gooiden in de ouderlijke woning van de drugscrimineel in de Van Heystveltstraat in Deurne. Gabriël C. werkte in die tijd bij Belgian New Fruitwharf op kaai 188, zijn broer werkte als inspecteur in de haven. Het onderzoek leverde geen harde bewijzen op van betrokkenheid bij drugshandel, maar de speurders vonden tijdens hun onderzoek wel documenten van de Gambiaanse autoriteiten waaruit zou blijken dat Gabriel C. zou verdronken zijn. De documenten werden door de familie van Gabriel C. gebruikt om hem te laten schrappen uit het bevolkingsregister. “Hij heeft op die manier zijn eigen dood proberen ensceneren”, aldus de aanklager van het Openbaar Ministerie.

Springlevend

Het overlijdensattest uit Gambia was zo vals als maar kon zijn, want Gabriël C. is tot op vandaag springlevend. In dezelfde periode stuurde Gabriël C. een vervalst dokterattest naar zijn werkgever, om zijn afwezigheid op het werk te verantwoorden. De dokter die stond vermeld op het attest, ontkende Gabriël C. te hebben onderzocht.

Gabriël C. zit momenteel in strafuitvoering voor veroordelingen wegens drugshandel. Hij moet in totaal negen jaar zitten. Als het van het Openbaar Ministerie afhangt, komt daar nog een jaartje bij wegens valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken.

Meester Sam Vlaminck, de raadsman van Gabriël C., meende dat het niet bewezen was dat zijn cliënt het valse overlijdensattest uit Gambia had laten opstellen. “Het is niet omdat hij er belang bij zou hebben gehad, dat hij daarom ook gebruik heeft gemaakt van die valse stukken.” Dat Gabriël C. een vals doktersattest aan zijn werkgever had overgemaakt, werd niet betwist.

Bits conflict in drugsmilieu

Gabriël C. was in 2019 een van de hoofdrolspelers in een bits conflict in het Antwerpse drugsmilieu. C. zou grote partijen cocaïne achterover hebben gedrukt, wat hem de bijnaam Lange Vingers opleverde. De man ontkent voor de rechtbank dat hij iets te maken heeft met het vervalste overlijdensattest, maar liet later wel foto’s verspreiden waaruit moest blijken dat hij ontvoerd en gedood zou zijn.

