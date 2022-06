Inval met honderd man bij manege: grote fraude met paardenvlees en gekruiste ‘zezels’ aangetroffen

De federale politie, inspectiediensten en het Agentschap Dierenwelzijn zijn woensdagochtend binnengevallen bij een paardenmanege in Arendonk. De speurders troffen er fraude op grote schaal aan: de eigenaar zou de dieren ‘omkatten’ zodat ze in voedsel terechtkomen, en er zo groot geld mee verdienen. De dieren werden ook verwaarloosd en de speurders troffen er schrijnende toestanden en vreemde soorten zoals ‘zezels’ – een kruising van een ezel en een zebra – aan.

Op de website van de manege in de Mierdseweg in Arendonk lijkt er geen vuiltje aan de lucht. “We komen uit een gepassioneerde paardenfamilie. We zetten ons elke dag in voor de paardensport. We verkopen paarden voor alle niveaus, van beginner tot amateur of zelfs professionele ruiter”, staat er te lezen. Voor duizenden euro’s staan er verschillende paarden en pony’s te koop. In realiteit is de manege verre van betrouwbaar.

Met zeker honderd man – zowel speurders van de federale gerechtelijke politie als mensen van het FAVV, Natuur en Bos en het Agentschap Dierenwelzijn – werd er woensdagochtend een inval gedaan in de manege, en ook op adressen in Berlaar, Duffel en Namen.

© BRIP

De speurders troffen schrijnende taferelen aan in Arendonk. Verschillende dieren bleken verwaarloosd en er lagen plassen bloed van ter plaatse uitgevoerde castraties. Er stonden ook vreemde rassen: paarden en pony’s met rare pigmenten en kleuren, en ook ‘zezels’, een kruising van een ezel en een zebra.

Dekmantel

De manege zou enkel een dekmantel zijn voor de echte activiteiten van de eigenaar, de 26-jarige W. “Volgens onze informatie voldoen de dieren niet aan de verplichte registratiewetgevingen. Op die manier wordt hun identiteit verdoezeld of veranderd. Als ze bijvoorbeeld niet gechipt zijn, zijn ze niet gekend in de Europese databank, terwijl dat wel verplicht is”, legt Kristof Aerts van het Antwerpse parket uit.

De eigenaar zou dan vooral veel geld verdienen bij de verkoop en slachting van de dieren. Wanneer je als particulier een paard verkoopt dat je jaar en dag verzorgd hebt en op hebt gereden, moet je een paar duizend euro neertellen voor euthanasiemiddelen en de diensten van Rendac. Het vlees is dan absoluut niet geschikt voor menselijke consumptie, want het heeft onder andere medicijnen gekregen. W. uit Arendonk zou aan het ‘omkatten’ doen van het paardenvlees: hij vraagt aan de particulier veel minder geld, laat het vlees exporteren en later kan het wél in de voedselketen terechtkomen. W. verdient zo groot geld op de kap van de dieren. Aan registratie zou hij volledig zijn voeten vegen.

© BRIP

Enkele jaren geleden was er zo ook het paardenvleesschandaal in Frankrijk, waarbij het vlees frauduleus in kant-en-klare lasagnes bleek te zitten.

Dieren blijven voorlopig staan

“Dit gaat echt om fraude op grote, industriële schaal”, zegt Aerts. “De dieren op het domein staan onder beslag, maar blijven voorlopig staan, ze worden wel nog verder onderzocht. Behalve de paarden, pony’s en ezels troffen we bovendien ook exotische, beschermde vogels ook. Ook van die vogelsoorten wordt nog verder onderzocht of ze aan de juiste regelgeving voldoen”, klinkt het.

W. werd gearresteerd en wordt in de loop van de dag verhoord. Ook op de andere adressen werden mensen gearresteerd. Daar werden geen dieren aangetroffen. In totaal werden er op acht plaatsen huiszoekingen gedaan, ook in het buitenland. In de Mierdseweg staan een honderdtal dieren.