Kleine clubs halen slag thuis: donderdag geen stemming, wel debat over nieuw competitieformat

Er zal donderdag toch niet gestemd worden over een nieuwe competitieformule voor het Belgisch voetbal. Overleggen over een nieuw competitieformat staat donderdag dan weer wel op de agenda. Kleine clubs halen zo hun slag thuis: zij wilden vooral dat er niet enkel over het voorstel van CEO Lorin Parys (met 14 clubs in 1A en play-offs) zou worden gestemd.