Twee Russische parlementsleden geschorst na kritiek op oorlog in Oekraïne

De Russische Communistische Partij heeft twee regionale parlementsleden geschorst in de ver oostelijk gelegen regio Primorje, rond de havenstad Vladivostok. De twee parlementariërs hadden opgeroepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Dat schreef de krant Kommersant woensdag. Hun oproep zorgde voor veel internationale aandacht omdat het aantoonde dat er ook binnen de Russische politiek weerstand is tegen de oorlog.

“Deze parlementsleden hebben de partij in diskrediet gebracht met hun oproep, dus er is voor hen geen plaats meer binnen onze rangen”, zei Anatoli Dolgatsjev, het hoofd van de partijfractie in het regionale parlement. Tijdens een parlementszitting vorige week las een parlementslid een verklaring voor die de Russische president Vladimir Poetin opriep een einde te maken aan de “speciale militaire operatie”, zoals de oorlog door de Russische overheid omschreven wordt. Een ander parlementslid steunde de oproep. De regionale overheid en de leider van de Communistische Partij beschuldigden het parlementslid van verraad en dreigden met sancties.

Het is niet duidelijk of de twee parlementsleden naast hun schorsing nog andere straffen krijgen. De Russische overheid heeft de wetten over binnenlands protest tegen de oorlog verstrengd sinds de inval in Oekraïne eind februari. Dat heeft al gezorgd voor 50 strafzaken en honderden boetes die werden uitgeschreven wegens valse berichten en het “in diskrediet brengen” van het Russische leger.