Gareth Bale neemt na 258 wedstrijden afscheid van Real Madrid: “Mijn droom werd werkelijkheid”

“Ik kwam hier negen jaar geleden toe als een jonge man die zijn droom wou realiseren om voor Real Madrid te spelen”, valt te lezen op zijn sociale media. “Om het witte tenue te kunnen dragen, om met het embleem op mijn borst te spelen, om in het Santiago Bernabeu-stadion aan de bak te kunnen en tot slot ook om de Champions League te winnen. Om dat laatste staat deze club intussen bekend.”

“Als ik terugblik op mijn periode bij Real Madrid, kan ik concluderen dat mijn droom werkelijkheid werd. Mijn droom werd zelfs overstegen. Om deel te mogen uitmaken van de geschiedenis van deze club en om zoveel dingen hier te presteren was een fantastische ervaring die ik nooit zal vergeten.”

“Ik wil ook voorzitter Florentino Perez, Jose Angel Sanchez en de directie bedanken om mij de kans te geven voor deze club te spelen. Samen hebben we prachtige momenten meegemaakt die voor altijd zullen bijblijven. Het was een eer, bedankt. Hala Madrid.”

Bale verhuisde in 2013 van Tottenham Hotspur naar Real Madrid voor een toenmalig recordbedrag van 101 miljoen euro. Hij speelde in totaal negen seizoenen in de Spaanse hoofdstad (al werd hij in 2020-2021 wel uitgeleend aan Tottenham) en won er vijf keer de Champions League, drie keer de landstitel, de Spaanse beker, drie keer de Spaanse Supercup, drie keer de UEFA supercup en vier keer het WK voor clubs. Hij speelde in totaal 258 wedstrijden voor de Koninklijke en maakte daarin 106 doelpunten. Dit seizoen kwam Bale slechts zeven keer in actie en bleef hij ook op de bank in de Champions League-finale tegen Liverpool.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen