Amnesty klaagt “nieuwe golf van oorlogsgeweld in Myanmar” aan

Amnesty International heeft woensdag “een nieuwe golf van oorlogsmisdaden en mogelijk misdaden tegen de menselijkheid” in Myanmar aangeklaagd. In het Aziatische land heeft de junta het aantal luchtaanvallen en artilleriebeschietingen op burgers opgevoerd.

Het leger, dat sinds de staatsgreep van 2021 aan de macht is, heeft tussen december en maart zijn aanvallen in het oosten van het land opgevoerd, waarbij grondtroepen buitengerechtelijke executies hebben uitgevoerd en dorpen hebben geplunderd en in brand gestoken, aldus de NGO in haar verslag. De luchtaanvallen troffen huizen, gezondheidscentra, tempels en kerken. “Bij bijna alle gedocumenteerde aanvallen lijken alleen burgers aanwezig te zijn geweest,” aldus Amnesty International. Er wordt ook al dagenlang met artillerie geschoten op dorpen, volgens getuigenissen van bewoners die door de organisatie zijn verzameld.

Sinds de staatsgreep van 1 februari 2021, waarbij Aung San Suu Kyi ten val werd gebracht, zijn de botsingen in het gebied heviger geworden. De junta is niet in staat haar tegenstanders, plaatselijke milities die door bepaalde etnische rebellengroeperingen worden gesteund, uit te schakelen. Maar die zijn niet sterk genoeg om het machtige leger omver te werpen. De NGO wijst op verscheidene gevallen die als oorlogsmisdaden zouden kunnen worden aangemerkt in de oostelijke deelstaat Kayah.

Op kerstavond werden in de regio meer dan 30 verkoolde lichamen, waaronder vrouwen en kinderen, gevonden, een bloedbad waarvan de troepen van de junta de schuld kregen. In januari schoten de militairen zes mensen dood die probeerden over een rivier naar Thailand te vluchten, volgens een ooggetuige die door de NGO werd geciteerd.

Diezelfde maand trof een luchtaanval een kamp voor ontheemden, waarbij een man en twee zussen omkwamen. “Al deze operaties weerspiegelen het kenmerkende beleid van collectieve bestraffing van burgergemeenschappen waarvan wordt aangenomen dat zij de tegenstanders van de junta steunen”, klinkt het. “We zullen luchtaanvallen uitvoeren wanneer dat nodig is,” zo zei een woordvoerder van de junta.

“Waarschijnlijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid”

De VN heeft eerder al “waarschijnlijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid” aan de kaak gesteld die sinds de staatsgreep zijn begaan. Bijna 1.900 burgers, waaronder vrouwen en minderjarigen, zijn door veiligheidstroepen doodgeschoten. Bijna 14.000 zijn gearresteerd.

In 2017 vonden meer dan 750.000 vluchtelingen van de Rohingya-moslimminderheid onderdak in geïmproviseerde kampen in Bangladesh, op de vlucht voor de mishandelingen door het leger, grootschalig geweld dat door de Verenigde Staten als “genocide” wordt omschreven.