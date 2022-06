Brandstichter van Callboys-toren verzet zich tegen werkstraf: “Hij wilde een souvenir achterlaten om zijn afscheid te vieren”

Tielt-Winge/Bekkevoort

Voor het Brusselse hof van beroep is woensdag het proces van start gegaan rond de brandstichting aan de Vlooybergtoren in de zomer van 2018. Vijf mannen werden in eerste aanleg veroordeeld tot werkstraffen van 120 tot 180 uur, maar een van hen heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend en tekende beroep aan. “Dit is een hel voor mijn cliënt, die alles is kwijtgeraakt”, pleitte de advocaat van de veertiger Wieland V.